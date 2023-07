Il Manchester City vince l’amichevole di lusso a Tokyo | 2-1 contro il Bayern Monaco

(Di mercoledì 26 luglio 2023)ilper 2-1extrail. Al National Olympic Stadium dii Citizens di Guardiola battono i bavaresi guidati da Tuchel. Inglesi in vantaggio al 21? con McAtee. Nel secondo tempo arriva il pareggio firmato Tel, ma negli ultimi minuti del match, Laporte riporta avanti gli inglesi per il definitivo 2-1. SportFace.

... ha tolto il posto ad Handanovic, diventando protagonista dell'annata della squadra nerazzurra, che si è conclusa con una finale di Champions League, persa contro il. L'Inter ha ...Oggi il portiere svizzero, 35 anni il prossimo 17 dicembre, ha giocato titolare l'amichevole a Tokyo contro il. I campioni d'Europa e d'Inghilterra hanno sbloccato il risultato al 21'...La partita Bayern Monaco -di Mercoledì 26 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per Club TOKIO - Mercoledì 26 luglio, al ...

Bayern Monaco, Kim non convocato da Tuchel contro il Manchester City: "Siamo felici ci abbia scelti, ma è troppo presto" CalcioNapoli24

News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Parla Albert Botines, agente di Onana, portiere del Manchester United. Le sue parole in esclusiva a Calciomercato.it ...