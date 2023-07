Il Manchester City prova a trattenere Walker | obiettivo del Bayern Monaco Telegraph

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Harry Kane non è l’unico inglese finito nel mirino del. Insieme a lui c’è anche Kyle, terzino del, a cui però Guardiola non vuole proprio rinunciare. Ilscrive: “Pep Guardiola dice che ilsta lottando con le unghie e con i denti per convincere il difensore “insostituibile” Kylea rimanere nel club e respingere le avances delè il migliorper il trasferimento estivo dele vorrebbe ingaggiarlo insieme a Kane. Il terzino è seriamente tentato dall’idea di un trasferimento al, ma Guardiola ha chiarito al difensore quanto vuole ...

... infatti, aveva rappresentato uno dei principali punti di forza nell'ultimo campionato, che ha visto i bianconeri arrivare quarti in classifica, dietro a, Arsenal eUnited. ...... esterno offensivo del Newcastle United in procinto di trasferirsi all'Al - Ahli " lo stesso club che ha acquistato Edouard Mendy dal Chelsea, Riyad Mahrez dale Roberto Firmino dalla ...Per i citizens decisivo Laporte, la tripletta di Richarlison trascina gli spurs TOKYO (GIAPPONE) - Vittoria per 2 - 1 al National Olympic Stadium di Tokyo per ildi Guardiola contro il Bayern Monaco guidato da Tuchel. Citizens avanti al 21' con McAtee, nella ripresa il pari dei bavaresi con Tel. Ma a quattro minuti dalla fine a regalare il ...

Un'estate ricca di appassionanti amichevoli estive per le big italiane del calcio: ecco gli appuntamenti da non lasciarsi sfuggire su DAZN.Per i citizens decisivo Laporte, la tripletta di Richarlison trascina gli spurs TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Vittoria per 2-1 al National ...