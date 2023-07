Il Governo dichiarerà lo stato di emergenza per le regioni colpite da maltempo e incendi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Oggi alle 19 il Consiglio dei ministri si riunirà per dichiarare lodiper le quattroitalianedale dagli: Sicilia, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La giornata di oggi servirà per fare un primo bilancio dei danni provocati dai temporali e dai roghi che stanno devastando la nostra penisola. Un bilancio che potrebbe già arrivare a centocinquanta milioni di euro, quarantuno milioni solo per la Lombardia. Servono aiuti economici per gli agricoltori i cui terreni sono stati colpiti da temporali e grandinate e nuovi acquisti per finanziare canadair e autobotti che contrastino gli. Ma non solo. La ministra del Lavoro Marina Calderone incontrerà le parti sociali per varare un Decreto caldo che possa essere ...