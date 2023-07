Il forte sostegno all’Ucraina del presidente cileno è una lezione per i leader sudamericani

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ad avercene, di Gabriel Boric Font. Ad avercene, cioè, di giovani capi di governo di sinistra che quando si parla di Ucraina non hanno dubbi su quale sia la parte dove deve stare chiunque abbia a cuore la democrazia e lo stato di diritto. A ben vedere, ne abbiamo, di figure à la Boric. Pensiamo a Pedro Sánchez, anche lui capo di governo di sinistra, non ascrivibile anagraficamente a un vetero-qualcosa, e senza ignavie o reticenze sula Kyjiv. «Oggi è l’Ucraina, ma domani potrebbe toccare a ognuno di noi», ha detto Boric a Bruxelles, al vertice UE-America Latina, aggiungendo che «quello che sta accadendo è un’inaccettabile guerra di aggressione imperialista che viola il diritto internazionale». Non una semplice dichiarazione di solidarietà, ma una palese scelta di campo, una cesura con una certa narrazione del conflitto che ha talvolta trovato spazio a ...

“Biancavilla è tra le poche città in Sicilia in cui il Sindaco non ha deciso di attivare un Centro Operativo Comunale (COC) per dare sostegno a famiglie ...Foggia – “A seguito della vicenda già rappresentata relativa a quanto accaduto alla prova di accesso al corso TFA Sostegno, VIII ciclo, presso l’Università degli Studi di Foggia. tenutasi il 07/07/202 ...