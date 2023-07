Il fioretto fa tris | Volpi batte Errigo ed è d' oro Favaretto di bronzo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Grande giornata per l'Italia ai Mondiali di scherma. E ilfemminile azzurro torna sul tetto del mondo con un incredibile: Aliceè d'oro dopo il successo in finale (15 - 10) su ...

Grande giornata per l'Italia ai Mondiali di scherma. E ilfemminile azzurro torna sul tetto del mondo con un incredibile: Alice Volpi è d'oro dopo il successo in finale (15 - 10) su Arianna Errigo. E il bronzo è di Martina Favaretto, battuta ...Il titolo dimaschile è invece andato ad Alessio Foconi. Il ternano dell'Aeronautica ... Cala così iltricolore l'aviere umbro, dopo i successi del 2013 e 2017. Terzo gradino del podio per ...... trionfa Giulio Lombardi nelmaschile, gara che porta all'Italia anche il bronzo di Tommaso Martini. Poi nella spada femminile argento di Sara Maria Kowalczyk. Undi medaglie che segue ...

Capolavoro delle azzurre ai Mondiali: in finale Alice piega Arianna 15-10 e conquista il secondo titolo iridato ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Paavolainen 2-1 Cartellino giallo comminato ad entrambi per passività. Di Veroli-Paavolainen 2-1 In allungo il romano trova la stoccata giusta dopo ...