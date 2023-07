Voglio essere di nuovo presidente, non è vero Volevo andare al mare, ma capisco che è una missione", ha dichiarato, durante un evento del Partito Liberale (sua formazione di appartenenza),...... molti dei residenti contrari alla nuova costruzione vennero zittiti e sulla stampa si lesse per bocca del Sindaco: "Nessuno mi può paragonare a quell'eversivodi, esattamente come ...Il, allora, sentendosi al sicuro, comincia a dar vita ad un discorso - comizio zeppo di ... assemblando discorsi di Salvini,, Trump, Le Pen, Orban e del leader dell'estrema destra ...

Il fascista Bolsonaro torna a parlare in pubblico, attacca Lula e rivendica la presidenza Globalist.it

L'ex presidente brasiliano ultraconservatore, Jair Bolsonaro, ha attaccato il capo di Stato Luiz Inacio Lula da Silva ...Apesar dos caminhos teimarem em levar algum dos Bolsonaro na direção do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, as investigações, provavelmente, não chegarão a nenhum ...