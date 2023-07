Il detox di Rosalía inizia dalla pelle... e finisce col fidanzato

Leggi su amica

(Di mercoledì 26 luglio 2023)e Rauw Alejandro ai Latin Grammy (foto: Getty)e Rauw Alejandro si sono lasciati. Nonostante la proposta di matrimonio, lo scorso marzo, e il singolo cantanto insieme Beso, la coppia più affiatata dello showbiz latino ha deciso di separarsi. Dopo tre anni, adesso ognuno andrà per la propria strada. E a giudicare dai post Instagram, la cantante di Despechá e Con Altura, a 30 anni, è pronta a rimettersi in gioco. Ma non prima di essersi presa cura della propria pelle. Per Rosalia pare infatti siata una fase: non solo per dimenticare l’ex e ritrovare se stessa ma anche per far risplendere la propria pelle.torna single e si dedica alla skincare Nonostante la riservatezza della coppia, la notizia sta già facendo il giro del web.e Rauw ...