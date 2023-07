Il corriere Amazon entra in una casa e si tuffa in piscina. Vestito

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il proprietario di una villa in California stava aspettando un pacco da alcuni giorni e visto il caldo tropicale, ha lasciato un biglietto con la scritta "Se vuoi, fai un tuffo in". Il ...

Ilnon si è fatto pregare e, vestito, si è gettato in acqua. Il video, ripreso dalle telecamere di sicurezza, è diventato virale. 26 luglio 2023Seguono Cairo/RCS con il 17,8% delle copie, che include Ildella Sera e La Gazzetta dello ... META/Facebook/Instagram,, Microsoft), seguiti dai principali gruppi editoriali nazionali (...Tutte le serie tv Netflix, Sky, Now,Prime Video, Disney+ e Apple TV, che avreste sempre voluto vedere, ma che non avete mai avuto tempo di guardare. Abbiamo selezionato nuovi e vecchi titoli capaci di soddisfare tutti i gusti. Le ...

Spotify, 551 milioni di utenti attivi ma aumenta il prezzo dell’abbonamento Corriere della Sera

Scopri dove vedere in diretta la partita Braga-Roma, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...La performance di iscritti a Spotify (551 milioni) ha superato le aspettative degli analisti che prevedevano 529,9 milioni di utenti. Fatturato su dell’11% nel secondo trimestre a 3,2 miliardi di euro ...