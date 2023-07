Il consigliere Laudanna è il nuovo vice presidente della Provincia

Leggi su fremondoweb

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Stampadi Benevento Ildi Benevento Nino Lombardi ha nominatodell’Ente ille Antonello. La carica, come già accaduto per il passato con l’Amministrazione attualmente in carica, avrà … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.