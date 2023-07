Il Codacons contro Chiara Ferragni | “Lasci immediatamente la Sicilia | ospite non gradita”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il, “nemico giurato” di Fedez, parte all’attacco di. L’associazione che tutela i consumatori si riallaccia alla polemica sul “good Monday”augurato dall’imprenditrice digitale ai suoi follower dalle Eolie dove si trovava in vacanza. Un post che ha suscitato le ire di alcuni internauti che l’hanno accusata di insensibilità nei riguardi delladevastata dagli incendi. Ad aggiungersi al coro degli indignati è adesso anche ilche si spinge oltre invitando addiritturaarela regione.e Fedez (Foto Instagram) “Ecco cosa siamo pronti a fare se non lascerà l’isola ...

"Per questo, nell'attesa della decisione dell'Antitrust che a seguito di espostoha aperto ... un provvedimento flop che non contiene alcuna misura a favore delle famiglie eil caro ...'Per questo, nell'attesa della decisione dell'Antitrust che a seguito di espostoha aperto una istruttoria sul caro - voli, invitiamo Governo ed Enac ad attivarsi con ogni mezzo possibile ...... il differenziale di prezzo tra il Sud e il Nord Ovest è di 49 euro (395 euro346 euro). Ma ... Ilevidenzia la riduzione del numero di incidenti stradali durante al quale è corrisposta ...

» ENTI LOCALI: CODACONS SCENDE IN CAMPO CONTRO ... codacons.it

A rincarare la dose, c’ha pensato il Codacons Sicilia che ha sparato a zero contro Chiara Ferragni. L’ente ha invitato l’influencer ad abbandonare immediatamente la Sicilia ed a scusarsi con il popolo ...Il Codacons Sicilia è intervenuto contro Chiara Ferragni nella polemica che ha visto l'imprenditrice coinvolta per le foto dallo yacht, invitandola a lasciare l'isola.