(Di mercoledì 26 luglio 2023) Gli anziani rimasti intrappolati nelle case di vacanza e l’operaio stroncato da malore dopo i soccorsi. Tre morti in Sicilia, gli altri in Calabria e Sardegna. Afa e fumo, centinaia di codici rossi e ricoveri

Il clima ora fa strage: cinque vittime nel sud devastato dagli incendi la Repubblica

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Va dichiarata l’emergenza climatica e non una semplice ’emergenza’ perché non possiamo più permetterci di chiudere gli occhi davanti alla devastazione del nostro Paese: ev ...In questi giorni si è avuta una "concomitanza eccezionale" di maltempo al Nord e caldo e incendi al Sud, un quadro "molto impegnativo" per i soccorsi che ...