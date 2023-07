Il cinese non esiste

Leggi su ilpost

(Di mercoledì 26 luglio 2023) «L’altro giorno in autobus a Hong Kong ho ascoltato due ragazzini in divisa da scolaretti parlarsi in mandarino, per quanto con un accento terribile che mi sembrava molto cantonese. Mi sono chiesta perché non si parlassero in cantonese direttamente. Anche a Shanghai la lingua legata al maggior prestigio e potere sociale sta smettendo di essere il cantonese, per diventare il mandarino. I bambini che aspirano a essere cool e a beneficiare del potere della lingua dominante si parlano in mandarino in autobus»