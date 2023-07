Il CEO di Rivian | “Nel mondo dell’automotive c’è troppo ambientalismo di facciata”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il dirigente RJ Scaringe parla apertamente di greenwashing: le aziende automobilistiche, ma non solo, si accontentano di acquistare parte di energia pulita per dirsi “green”, senza far crescere l’ecosistema delle rinnovabili....

BrightNight announced plans for a $1 billion, 800 megawatt solar installation on a reclaimed coal surface mine in Eastern Kentucky.Rivian, BrightNight, and The Nature Conservancy are going to turn a coal mine in Kentucky into the state's largest solar farm.