Il Boss a 73 anni infiamma i fan

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Bruce Springsteen ha pacificato il meteo. Dopo il maltempo degli ultimi giorni, l’ultima tappa europea del tour a Monza è stata un’ovazione degli dei della musica. E in 70mila sono andati in delirio sotto un cielo rosso fuoco e un tramonto da cartolina indimenticabile. Ilsi è speso con la E Street Band, si è dato – come sempre, del resto – in un trionfo da stadio. (Photo by Sergione Infuso/Corbis via Getty Images) Sul prato della Gerascia uno show generazionale. Padri, madri, figli e forse nipoti. Padri che erano stati figli, età media quaranta-cinquant’, e che ora sono tornati con i loro. Fan con le T-shirt: 1988 – 2023: io c’ero. E c’eravamo anche noi, da quel famoso 2003 a San Siro sotto la pioggia per tre ore di concerto, “tra i migliori di sempre” dirà poi Springsteen. Bruce Springsteen con la The E Street Band ...

Due usciti negliOttanta, "She's the" e "Primitive cool", uno nei Novanta "Wandering spirit" e l'ultimo, "Goddess in the doorway" , nel 2001. Ed è proprio ripubblicando la recensione di ...Come di consueto in questo tour mondiale, iniziato lo scorso febbraio da Tampa, in Florida, segnando il ritorno in concerto delcon la E Street Band dopo quasi sei, l'apertura del concerto ...Sono passati trent'da quelle esplosioni nel centro di Roma, la notte tra il 27 e 28 luglio 1993: ventitré feriti e ... lo avrebbero rivelato, oltre alle indagini, le parole di undi primo ...

Antonio Papalia in cella da 30 anni, il boss (dei sequestri) sconfitto dai giudici: «No a un nuovo processo» Corriere Milano

B ruce Springsteen ha pacificato il meteo. Dopo il maltempo degli ultimi giorni, l’ultima tappa europea del tour a Monza è stata un’ovazione degli dei della musica. E in 70mila sono andati in delirio ...Yuri Scalise, 20 anni fa assassino di Rinino (derubò Re Carlo), torna in cella per aver ceduto l’arma che ha ucciso Danjela ...