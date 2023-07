Il 28 luglio Francesca Benedetti in ERODIADE spettacolo a cura di Marco Carniti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Venerdì 282023 – h. 21.30 Nell’ambito della rassegna I SOLISTI DEL TEATRO GIARDINI DELLA FILARMONICA – Via Flaminia, 118 – Ore 21.30 XXIX EDIZIONE Gruppo Della Creta presentadi Giovanni Testori condiMusiche Originali David Barittoni Aiuto regia Francesco Lonano Il progetto I Solisti del Teatro, è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024”to dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. “I Solisti del Teatro”, storico festival romano diretto da Carmen Pignataro per Teatro 91 e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Claudio Nobis, ...

Anche Taranto scende in campo contro la mafia. Giovedì 272023, alle ore 21:00, presso il Sonora - Art Music Drinks & Foods, in via Principe Amedeo a ...Rosse dedicato alla memoria di...Il sipario della nona giornata del Premio Charlot , quella di domani 27, si alzerà su 'Hotel Transilvanya' lo spettacolo musicale per piccini e grandi, proposto ... Alessandro Amatrudo,..." scriveGnetti per Internazionale - . Al - Jazeera riferisce che le autorità hanno ... Il 16invece è stato arrestato l'attore Mohamad Sadeghi, che il giorno prima aveva pubblicato sui ...

Il 28 luglio Francesca Benedetti in ERODIADE spettacolo a cura di ... RomaDailyNews

Una donna di 61 anni, Francesca Marchione, è morta a Palermo dopo essere rimasta intrappolata in un ascensore bloccato tra due piani.La presenza di un gruppo di simpatici mostriciattoli ha sempre suscitato paura e disgusto agli umani ed è questo il motivo per cui una di queste creature “brutte” ma dall’animo buono, il vampiro Drac, ...