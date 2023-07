“I turisti sono ingrassati e pesano troppo | adesso sulla gondola ci stanno al massimo in 5” | scoppia il caso a Venezia E c’è chi instilla il dubbio | “Solo una scusa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023)formosi? Qualcuno dovrà rimanere a terra e salutare con la mano i compagni che si allontanano insul Canal Grande o sugli altri canali di. Da quando isi può saliretradizionale imbarcazione alin cinque. Non più in sei come in passato. Non importa se si è magri come fuscelli, la nuova regola comunale è stata imposta per motivi di sicurezza. E nonpreviste eccezioni. Ma qual è il motivo che ha fatto modificare il numero di capienza delle gondole? “Irispetto a una volta”, dicono i gondolierini. Maledette pastasciutte. O, se consideriamo che una parte dei visitatori arriva ...