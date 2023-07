(Di mercoledì 26 luglio 2023) AGI - Spiagge e aree costiere sono tra le zone più fragili e in sofferenza della Penisola. A pesare in primis gli impatti della crisitica, il riscaldamento delle acque del mare, e soprattutto gli eventi meteo estremi che colpiscono sempre di più i comuni costieri e che Legambiente ha mappato per la prima volta nel suo nuovo report "Spiagge 2023. La situazione e i cambiamenti in corso nelle aree costiere italiane". Nel report l'associazione indica all'Esecutivo anche un pacchetto dida mettere in campo. Crisitica, erosione, consumo di suolo, concessioni balneari, aree a rischio inondazione, inaccessibilità alle spiagge per motivi di illegalità e di mare inquinato sono i sei indicatori al centro del report per misurare gli impatti sui lidi. Le regioni più colpite Dal 2010 al giugno 2023, ...

L'edificio L'edificio è composto da un corpo principale dipiani fuori terra e un piano ... head of Real Estate Italy " è sempre stato quello di promuoveredi riqualificazione in ...... che continueranno a ispirare e a guidare i futurinel settore. Il progetto ha coinvolto ... E lo faremo sempregiorni su, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il ..." Non pensavo che avrei ripreso a giocare per via dei trattamenti e deglichirurgici che ... anno in cui ha vinto anche la classifica marcatori della Coppa Libertadores consigilli. ...

I sette interventi per prevenire il clima impazzito in Italia AGI - Agenzia Italia

Sette macro aree per l’ex Aeronautica. Nei giorni scorsi il sindaco Arturo Cerulli era intervenuto in consiglio comunale specificando le intenzioni dell’amministrazione riguardo l’ex 64esimo deposito ...La Piana del Sele, assieme a quella del Volturno sono le due aree ad alto rischio inondazione in Campania. Secondo il report Spiagge 2023 di Legambiente, rischiano di essere sommerse dal ...