 I sette interventi per prevenire i disastri meteorologici in Italia 

(Di mercoledì 26 luglio 2023) AGI - Spiagge e aree costiere sono tra le zone più fragili e in sofferenza della Penisola. A pesare in primis gli impatti della crisi climatica, il riscaldamento delle acque del mare, e soprattutto gli eventi meteo estremi che colpiscono sempre di più i comuni costieri e che Legambiente ha mappato per la prima volta nel suo nuovo report "Spiagge 2023. La situazione e i cambiamenti in corso nelle aree costiere italiane". Nel report l'associazione indica all'Esecutivo anche un pacchetto dida mettere in campo. Crisi climatica, erosione, consumo di suolo, concessioni balneari, aree a rischio inondazione, inaccessibilità alle spiagge per motivi di illegalità e di mare inquinato sono i sei indicatori al centro del report per misurare gli impatti sui lidi. Le regioni più colpite Dal 2010 al giugno 2023, secondo l'Osservatorio Citta' Clima ...