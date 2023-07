I Mercen4ri - Expendables | guardate il film in anteprima con i vostri amici grazie al nostro nuovo concorso

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Fino al 7 settembre sarà possibile dimostrare la propria creatività e provare a vincere un'esclusiva, da vivere insieme ai propri, del. I- Expandables arriverà nei cinema italiani il 21 settembre e,a unche vede Movieplayer.it coinvolto come mediapartner, alcuni fan della saga action potranno vivere insieme ai propriun'esperienza unica vedendo inildurante una proiezione privata. Sul sito dedicato all'iniziativa - promossa da Vertice360 e organizzata da WePromo - si potranno infatti scoprire i dettagli di una sfida creativa davvero unica. I dettagli delPer vincere la visione ...

I dettagli del concorso Per vincere la visione esclusiva del film Ibisognerà realizzare un fan trailer usando la propria creatività e dimostrando di poter essere un vero ...Un avvincente poster ufficiale de Ipreannuncia il ritorno di Sylvester Stallone , Jason Statham e degli altri leggendari eroi d'azione del celebre franchise: Vertice 360 Italia ha appena diffuso l'immagine ...Andando cronologicamente in ordine, il primo titolo del secondo semestre del 2023 è Idi Scott Waugh, e interpretato da un manipolo di last action heroes: Jason Statham, ...

