I mari si stanno scaldando? Nessun problema | dicono | ci penserà la selezione naturale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ho più di 70 anni e sono sempre andato per mare: ricordo come stavano le cose tanto tempo fa. In più, a 20 anni, ho iniziato a studiare Biologiana e a consultare la letteratura scientifica che testimonia come fosse il mare nel recente passato e anche prima della rivoluzione industriale. La Paleontologia, inoltre, ci dice come era il mare milioni di anni fa. L’oceano di oggi non è più come quello di 50 anni fa. Frase da vecchietti… lo so. Però ai tropici le formazioni coralline sono in crisi per il troppo caldo: in migliaia di anni i coralli le hanno costruite con i loro scheletri;bene al caldo, ma se fa troppo caldo muoiono e, ora, fa troppo caldo. Tra gli anni 80 e 90 ho lavorato ai tropici e i coralli stavano benissimo, ora no. Per fuggire dal caldo le specie tropicali migrano a nord, o a sud, versotemperati, come ...