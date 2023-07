I gagliardetti d’Italia | la Toscana | l’Aquila Montevarchi

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il gagliardetto delLa squadra di calcio più antica dellanasce nel 1902 come Società Ciclistica Aquila, sodalizio dedito marginalmente al calcio. Nel 1926 nasce il Club Sportivo Aquilache sceglie, come colori sociali, il rosso e blu. Da quell’annata ad oggi, gli aquilotti hanno collezionato la vittoria nella Coppa Italia Dilettanti nella stagione 1983-1984. Ventisette presenze nelle categorie assimilabili all’attuale serie C (Prima Divisione, Serie C e C1) nonché diciotto in C2. Negli anni Sessanta i rossoblù utilizzavano un gagliardetto ricamato con uno stemma ripartito in cui appariva il monogramma costituito dalle lettere iniziali del club C, S e A nonché una porzione dello stemma cittadino. Le peculiarità e gli elementi caratteristici di tale gagliardetto furono ...