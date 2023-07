I 200 stile libero hanno una nuova regina | l’australiana Mollie O’Callaghan vince l’oro mondiale e batte il record della Pellegrini

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ti aspetti Ariarne Titmus e invece spunta l’altra australiana,, che in un exploit nei 200ai mondiali di Fukuoka, in Giappone,la sua connazionale e stabilisce il nuovogara. Un 1’52”85 pazzesco che cancella l’1’52?98 di Federica. Un primato che durava da ben 14 anni, dai mondiali di Roma 2009. Si trattava delpiù longevo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Clamoroso record del mondo a Fukuoka per Molly O'Callaghan nei 200 stile libero con 1'52'85: cade il primato più longevo della storia, firmato da Federica Pellegrini nel 2009 con 1'52'98. 'E' pazzesco' dice la campionessa del mondo dei 100 sl.

