House of Gucci | in vendita la villa romana della famiglia | 15 milioni di euro

La seconda villa con accesso da via Pecori Giraldi fu anch'essa costruita da Aldonei primi anni '60 per uno dei suoi figli. Ora 'gli eredi hanno deciso di trovare un acquirente che possa dare ...Dietro il giardino principale, la villa dei'nasconde' una seconda villa che potrebbe essere utilizzata come ufficio, ma anche come 'guest' rappresentando un investimento. Tre piani più ...UNA CARRIERA INTERNAZIONALE - Nel suo curriculum, tra i tanti film, Youth di Paolo Sorrentino eofdi Ridley Scott. 'E presto sarò di nuovo al cinema, protagonista nel film Deep Fear di Marcus Adams, un thriller ambientato ai Caraibi, con Ed Westwick, l'attore di Gossip girl. Ho ...

In vendita la villa della famiglia Gucci a Roma: quanto costa la proprietà con 24 camere e piscina Stile e Trend Fanpage

Una villa maestosa di circa 1200 mq ed estesa su tre livelli. È proprio House of Gucci ma non si tratta del set di un film, bensì di un vero tesoro immobiliare nascosto a Roma su via della Camilluccia ...Gli eredi di Aldo Gucci hanno deciso di vendere nel prezzo anche il sogno di un marchio iconico ...