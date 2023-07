Holodomor | le ingerenze russe sono inaccettabili Scrive Cicchitto

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Pensavamo che l’arroganza russa fosse archiviata dopo l’esperienza dell’ambasciatore Sergej Razov. E invece siamo costretti a ricrederci: anche Alexei Paramonov, il suo successore, si inserisce appieno nel solco di questa arroganza intollerabile fatta die mancanza di rispetto per un’istituzione sovrana come il parlamento. È un atteggiamento che abbiamo riscontrato anche ieri quando, a fronte di una lodevole iniziativa di un senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, finalizzata a riconoscere l’come un vero genocidio, l’ambasciata russa in Italia ha canzonato i parlamentari bollandoli come stupidi. Non solo, su Facebook, gli esponenti del parlamentostati apostrofati come gente che segue “la via della propaganda del mito politico e ideologico fomentato dalle autorità ucraine per compiacere le forze ...