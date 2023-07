Holm ancora nel mirino dell’Atalanta Juve in pole | ma c’è uno spiraglio sulla cifra

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La situazione attuale di calciomercato per l’esterno dello Spezia: l’Atalanta ritorna alla carica, ma occhio allantus Nonostante la pista si sia raffreddata, l’interessenei confronti dinon è mai calato, anche se il contesto di mercato è leggermente cambiato rispetto anche soltanto ad un mese fa. Attualmente risulta che inposition ci sia lantus, che però ha gli stessi problemi riscontrati dalla Dea sul tavolo delle trattative: il prezzo del giocatore. Lo Spezia vuole 12 milioni di euro, e i bianconeri non pagheranno quella(è stata aggiunta qualche contropartita, ma senza successo). L’unico modo che ha l’Atalanta per fare suoè quello di pagare quella, e dall’altra ...

Per la fascia destra precedenza al terzino dello Spezia: Giuntoli tesse la tela per il centrocampista del Barcellona, ma prima deve cedere gli esuberi ...La Juventus insegue Holm, con Giuntoli che ha pronta la contropartita per il giocatore dello Spezia: da definire il futuro di Cambiaso e Pellegrini ...