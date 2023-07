Hollywood | la protesta della controfigura di Harrison Ford | si dà fuoco sul palco

... la più alta mai offerta da un singolo Per sostenere lo sciopero degli attori di, The ... e anche prima dell'inizio dellala fondazione aveva ricevuto "da cinque a dieci volte [il ...... resterà alla guida di Disney fino al 2026 Tra i vari attori presenti alla parata dierano ... Gli attori dinon annunciavano uno sciopero in contemporanea con gli sceneggiatori, che ......già in atto da parte degli sceneggiatori. Johnson, conosciuto anche come The Rock, è volto ricorrente dei blockbuster di maggior successo ed è perciò uno degli attori più pagati di

L'attore di Hollywood si è dato fuoco durante la protesta: le immagini La7

Non si fermano le manifestazioni di attori e sceneggiatori degli Stati Uniti, che chiedono maggiori garanzie e un adeguamento dello stipendio a fronte di un mercato, quello del cinema, profondamente c ...Il 14 luglio 2023, SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) si è unita alla Writer’s Guild of America (WGA) nello sciopero che coinvolge l’industria del cine ...