Hojlund | lo United ha offerto all’Atalanta 60 milioni | c’è già l’accordo con l’attaccante

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il Manchesterha inviatouna proposta verbale di 60perRasmus. L’offerta comprende 50di euro di parte fissa e 10 di bonus. Il club ha giàcon il giocatore, che piace anche al Psg, ma, appunto,ha già scelto lo. Lo scrive Fabrizio Romano su Twitter. «Il Manchesterha inviato la prima proposta verbaleper Rasmus Højlund per un pacchetto di 60di euro. La struttura dell’offerta è di 50di euro di parte fissa più 10di componenti aggiuntivi. L’Atalanta ha sempre voluto almeno 70di euro. Il Psg continua a ...

Commenta per primo Il Manchesterè l'unico club su cui Rasmuspunta per il proprio futuro. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror il centravanti danese dell'Atalanta ha rifiutato un approccio diretto da parte del ...IN PARTENZA- Sempre più vicino l'addio di Rasmusall'Atalanta: Ten Hag lo vuole fortemente e loè pronto a presentare l'offerta, col Psg sempre sullo sfondo. Marco, 11 anniOre 00:05, l'Atalanta vuole chiudere entro giovedì con il ManchesterLo scrive Pedullà. La cifra è di 70 milioni + 5 di bonus. Gianluca Di Marzio aggiunge che c'è un interesse anche ...

Mercato Atalanta, ci siamo per Hojlund al Manchester United Calcio in Pillole

Comincia l'assalto dello United per portare a Manchester l'attaccante danese: 50 milioni sul piatto più bonus.Il Manchester United è l'unico club su cui Rasmus Hojlund punta per il proprio futuro. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror il centravanti danese dell'Atalanta ha rifiutato un approccio diretto d ...