Hillary Clinton | 7 anni fa era la prima donna in corsa alla Casa Bianca

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nello spazio di Metropolitan Today un evento eccezionale: il 26 giugno 2016diventava laad essere ufficialmente candidatapresidenza negli Stati Unti:e la. “È storia. Questo momento è per ogni bambina che sogna in grande. Più forti insieme” Sono le parole con cuicommentò su Twitter nel 2016 la sua nomina a candidato del partito democratico per lache la faceva diventare lacandidata ufficialmente alle presidenziali. A riconoscere la sua vittoria anche il suo sfidante per ...