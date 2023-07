Hijack | come dirottare un episodio di un procedurale in una serie intera

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Idris Elba e Archie Panjabi guidano un cast variegato per unaad alta tensione tutta ambientata durante un volo tra Dubai e Londra. Ogni mercoledì su Apple Tv+ con appuntamento settimanale. Avete presente il classicodi unmente ambientato all'interno di un aereo in cui in 40-50 minuti si risolve tutto, nel bene o nel male? Ora pensate adev'essere riuscire a spalmarlo su una (mini), in questo caso lunga sette episodi rendendoli ugualmente carichi di tensione, sviluppi narrativi e colpi di scena.dite, vi sembra impossibile? Se il protagonista è Idris Elba, forse no. È proprio da questo assunto di base che parte e nasce, la nuovaApple Tv+ original ogni ...

Hijack: come dirottare un episodio di un procedurale in una serie ... Movieplayer

