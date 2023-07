Henderson all’Al Ettifaq | scoppia la polemica con la comunità LGBT | «Mantieni la parola data»

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Jordanè pronto a volare in Arabia Sauditadove ad attenderlo c’è Gerrard, ma ladei reds gli ha chiesto di mantenere laJordan, capitano del Liverpool, è pronto a volare in Arabia Sauditadove ad attenderlo c’è Gerrard, ma ladei reds gli ha chiesto di mantenere la. Le dichiarazioni di Paul Amann a Kop Outs: «Quandolo ha incontrato nell’agosto del 2021, ha chiesto se c’era qualcosa che potesse fare. Ecco: la richiesta è di mantenere lacome sostenitore dei diritti+, delle ...

Ore 12:08 Tutto fatto perEttifaq Il centrocampista del Liverpool si unirà alla squadra di Gerrard in Arabia. Lo scrive Fabrizio Romano su Twitter. Ore 00:05 Hojlund, l'Atalanta ......nuovo allenatore dell'- Ettifaq, Steven Gerrard , vuole alzare il livello della propria squadra affidando le redini della mediana'ex compagno e attuale capitano del Liverpool Jordan...Jordana breve non sarà più un giocatore del Liverpool . Nella giornata di ieri ha salutato gli oramai ex compagni ed è pronto a raggiungere Steven Gerrard, in Arabia Saudita- Ettifaq . ...