“Hanno mentito su tutto” Belen Rodriguez e Stefano De Martino | la verità bomba sull’addio

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Oltre al riavvicinamento per amore dei figli da parte di Ilary Blasi e Francesco Totti, a tenere banco nel mondo del gossip in queste settimane è anche la crisi traDe. Ormai è chiaro che qualcosa non vada più come prima nel rapporto tra i due. La showgirl e il conduttore si sono lasciati e ripresi diverse volte nel corso degli anni. L’ultimo ritorno di fiamma sembrava quello definitivo, un po’ alla Ben Affleck e Jennifer Lopez. Ma a quanto pare non è affatto così. Ora a spiegare come stanno davvero le cose, dopo le dichiarazioni di Roberto Alessi direttore di Novella2000 , ci pensa lui, Fabrizio Corona. Come chi? Sì, lui, proprio lui. L’ex re dei paparazzi. Quello finito in carcere e poi agli arresti domicialiari e poi e poi e poi… Insomma sì, lui, quello che molti ( o qualcuno o ...