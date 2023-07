Hanno clonato Tyrone | come finisce il film Netflix?

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilcon la scoperta che a Los Angeles c’è un uomo di nomeidentico a Fontaine e che vive esattamente lo stesso stile di vita di quest’ultimo. Mentre è con i suoi amici, assiste all’apparizione in TV di uno dei cloni di Fontaine e tutti si rendono conto cheè un clone di Fontaine. Fontaine viene sopraffatto da Chester e portato da una versione più vecchia di Fontaine, che si rivela essere il vero Fontaine. Egli spiega che sta aiutando gli scienziati a creare la “pace”, trasformando letteralmente i neri in bianchi, attraverso il controllo mentale e l’allevamento generazionale. L’omicidio a sfondo razziale del fratellino di Fontaine da parte di un agente di polizia lo ha spinto a creare i cloni. Dopo ...

...prendono presto una piega sinistra quando lui uccide accidentalmente un pedone con l'auto che... a meno che, ovviamente, James preferisca essere, permettendo al clone (che possiede gli ...Voto: 6.5/10 Titolo originale : They Cloned Tyrone , uscita : 14 - 06 - 2023. Budget : $47,000,000. Regista : Juel Taylor.Tyrone: la recensione del film fanta - comedy di Juel Taylor (su Netflix) 23/07/2023 recensione filmTyrone di William Maga Jamie Foxx e John Boyega sono i protagonisti di ...La recensione diTyrone, il film Netflix con protagonista Jamie Foxx disponibile sulla piattaforma ...

Hanno clonato Tyrone - Recensione: la blaxploitation secondo ... CineFacts

