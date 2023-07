Ha tradito l' Ucraina Deputato del partito di Zelensky in vacanza alle Maldive | indagato

... ma hanno dovuto attendere altri 3 anni per portare a casa due fratelli dall': Fabio di 9 e ... "Il più grande era totalmente anaffettivo, si era sentitodalla madre che lo aveva ...Ma se l'appoggio che Meloni raccoglierà fra qualche giorno a Washington poi fossefra ... dal 27 luglio in poi, diventa centrale e molto più importante della guerra in, forse quasi agli ...... sui fascicoli cruciali, primo tra tutti la guerra in, il governo di centrodestra si pone ... Il Pd haDraghi, dopo averlo portato in processione per mesi esagerando con gli inchini e i ...

Il 'tradimento' del parlamentare ucraino in vacanza alle Maldive AGI - Agenzia Italia

Foto: @LvivTyler / Twitter Quando nel corso di un'intervista con Murad Gazdiev di Russia Today gli è stato chiesto perché si fosse unito alla Russia, McIntyre ha detto di essere un comunista e di aver ...Il vertice di Vilnius lo ha confermato: il nazionalismo ucraino probabilmente dovrà scendere a compromessi. Kyiv. Bisogna capire Volodymyr Zelensky. Non ci aveva mai creduto davvero, a un ingresso del ...