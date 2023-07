Ha devastato l' Italia E tutti muti | Morgan ricopre di insulti Amadeus

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ancoracontro. Un affondo durissimo, estremo, quello del cantante contro il direttore artistico, confermatissimo, del Festival di Sanremo, il quale addirittura avrebbe "culturalmente l'". Il riferimento diè ovviamente alla musica e alle scelte diper la kermesse dell'Ariston. Le bordate di Marco Castoldi arrivano da un'intervista concessa a Mowmag, in cui commentando la "rissa" di questi giorni tra J-Ax e Paolo Meneguzzi ha tirato in ballo Sanremo e. "Perché il sistema va avanti imperterrito come uno schiacciasassi e il sistemano sfrutta proprio il fatto che il popolo sia totalmente privo di capacità di emergere e di reagire ai soprusi. Il popolono è veramente ...

Analizzare le tracce lasciate dal fuoco per risalire alle cause dei roghi che hannola città e numerosi comuni della provincia, provocando morti e danni ingenti. E' questo il ...dell'...E lo fa ancora una volta in modo irruento e plateale, arrivando persino a dire che il direttore artistico degli ultimi Festival di Sanremo ha 'culturalmente l'' in riferimento al ......utile unicamente a rendere la struttura più adeguata e meno impattante su un territorio giàdal punto di vista ambientale e con un tasso di patologie tumorali tra i più alti ined in ...

Il Nord Italia devastato dal maltempo. Notte di terrore a Milano Vanity Fair Italia

“Sono l’unico che lo contesta, ma in realtà è un fenomeno che ha devastato culturalmente l’Italia da un punto di vista artistico. E di qualità della canzone e continua a farlo, ma rimangono tutti ...Per impedire, o almeno rallentare, il disastro climatico occorrono decisioni difficili e impopolari, impegni immediati per risultati a lunga scadenza ...