Guendalina Tavassi contro Mediaset | la ragione riguarda il GF VIP

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è stata una delle concorrenti storiche del Grande Fratello Vip. L’influencer romana è stata spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso e con le sue partecipazioni ai reality e la sua vita pubblica e personale, ha sempre trovato il modo per far parlare di lei. Nota anche per la partecipazione insieme al fratello L'articolo

Sicuramente nel cast non ci saranno invece influencer , comee tanti altri. Anticipazioni prossima edizione del reality show: le voci di corridoio sui concorrenti vip Il cast della ...Oltre a Barbara D'Urso , che ha lasciato l'azienda, ci sono altri vip e vippettini che non troveranno più spazio in quel di Cologno Monzese: per esempio, uno dei personaggi della ...La 37enne, pur senza nominarlo, su Piersilvio Berlusconi dice: "Ha fatto fuori tutte" E' il reality che l'ha resa popolare e l'unico a cui avrebbe nuovamente partecipato, manon ha alcun problema ad ammetterlo. I follower le chiedono se desidererebbe entrare nuovamente nella Casa di Cinecittà come concorrente il prossimo settembre. La romana però ...

Guendalina Tavassi su Pier Silvio Berlusconi: Niente più GF, ha fatto fuori tutti noi personaggi trash Fanpage.it

Guendalina Tavassi ha risposto a chi le ha chiesto di una sua partecipazione alla prossima edizione del GFVIP: "Sono troppo trash!" ...Grande Fratello anticipazioni: ecco svelato che lavoro fa il primo concorrente nip scelto Lunedì 11 settembre, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, ...