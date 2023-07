Gru prende fuoco e cade su una strada del centro di New York | il video dell’incidente

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Una gru ha presoed è in parte crollata ina New. L’incidente è avvenuto nell’area di Hudson Yard, all’altezza della decima avenue e della 41ma, poco prima delle otto del mattino. Al momento ci sarebbero – secondo quanto riportato dai media locali – due feriti lievi.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'operaio addetto alla, impegnato a sollevare blocchi di cemento da sedici tonnellate, ha cercato di spegnere l'incendio con un estintore, ma è stato inutile. Alla fine, l'uomo è riuscito a ...... spunta tra le zampe di mamma e papà anche il neo arrivato diAntigone. Entrambi "vulnerabili" ... In quella di House of giants invece, lo staff sicura delle uova di coccodrillo nano e di ......cheil nome di "Wet Top Feed " Blanket Method". La tecnica prevede l'impiego di una sonda vibrante, il vibroflot, una sorta di ago lungo tra i 17 e i 21 metri. La sonda, agganciata aalte ...

Una gru prende fuoco e crolla a New York, il braccio si spezza e precipita tra i grattacieli – Video RaiNews

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Il braccio di una gru all’opera per la realizzazione di un grattacielo ha preso fuoco ed è crollato questa mattina, 26 luglio, a New York ...