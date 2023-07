Grosso problema da risolvere a Mediaset Maria De Filippi | saltano le vacanze | voce-bomba

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Slittano le ferie diDe, le prime senza il compianto consorte Maurizio Costanzo. Dopo una stagione al solito intensissima, tra Uomini e donne, Amici, C'è posta per te e Tu si que vales, la regina dista seguendo da "lontano" il successo di Temptation Island su Canale 5, frutto della sua casa di produzione Fascino. Paparazzata da Chi in Sardegna, la Deè sì a Santa Margherita di Pula, ma non proprio in vacanza. Ci sarebbe infatti undalegato proprio a Uomini e donne, lo storico dating show appuntamento fisso del pomeriggio di Canale 5. Secondo le indiscrezioni che filtrano dai piani alti di Cologno Monzese, sotto la mannaia della nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi a tutti i canali del gruppo potrebbe ...

...inevitabili di politiche che non si curano della salvaguardia del territorio e danno anzi un...che l'alterazione del clima dipende dall'aumento delle emissioni e che si tratta di un...C'è, però, unben piùda risolvere nei paesi in cui si parla inglese: quello dei video su Twitter, cioè dei " Twitter Videos ". Ora, provate a togliere " Twitter " da " Twitter Videos ......mentre s'inventa una scusa da adolescente per sorprendere Melanie con anello di fidanzamento... Non so cosa rispondere, Mick è stato bravo con tutti e l'unico veroquando siamo assieme è ...

Il nuovo nome di Twitter è un grosso problema Libero Tecnologia

Il miliardario Elon Musk potrebbe presto pagare molto caro il nome scelto per il "rebranding" di Twitter, che è già stato brevettato dal suo acerrimo nemico.La recensione di Exoprimal vi aiuterà a capire se questo nuovo titolo Capcom vale davvero il costo oppure è meglio passare ad altro.