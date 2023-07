incendi stanno colpendo le isole greche di Rodi e Corfù costringendo all'evacuazione in nove aree. Si tratta della ''più grande evacuazione" nella storia greca, hanno avvertito le autorità della ......Il settore rappresenta il 20% della flotta peschereccia con 7 mila lavoratori Elezioni in, ... già senior country officer di JP Morgan in Italia, è uno deiconsiglieri d'amministrazione... ...profeti della sostenibilità citano ad ogni respiro l'autorevolezza della scienza (ma solo ... in cinque Paesi, Belgio, Germania, Austria,e Malta, voteranno anche i... Nemici anche oltre ...

Grecia, nuovi incendi a Rodi e Corfù: evacuate 9 zone Adnkronos

(Adnkronos) – Nuovi incendi stanno colpendo le isole greche di Rodi e Corfù costringendo all’evacuazione in nove aree. Si tratta della ”più grande evacuazione” nella storia greca, hanno avvertito le a ...Il sottosegretario, responsabile del tesseramento di Forza Italia: "Mobilitazione nel fine settimana nelle principali località turistiche" ...