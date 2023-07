Grandine gigante | cosa rischiano i pannelli fotovoltaici e quanto costa assicurarli

Il record è stato raggiunto in Friuli Venezia Giulia, con lapiù grossa caduta in Italia". ... tangenziale al suolo, che sferza come se uscisse dal diffusore di un phon. È l'immagine ...Secondo l'istituto specializzato nelle statistiche dei fenomeni meteorologici 'estremi', il chicco didi Azzano Decimo ha strappato il record a un altro maxi - chicco italiano, ...Sono decine in questi giorni i report disul Nord Italia, ossia con diametro pari o maggiore a 10cm. Molti abitanti delle zone colpite hanno conservato gli enormi chicchi in freezer ...

Grandine gigante, il 'chicco' di Azzano Decimo batte il record europeo QUOTIDIANO NAZIONALE

«Ora l'anti ciclone si trova al Centro Sud e verrà indebolito da intrusioni di maestrale. Come sempre, le grandinate che a luglio sono al Nord, si verificano al sud tra settembre e ottobre. Al Sud le ...MERCOLEDì 26 LUGLIO 2023 Clamoroso Alle ore 23 del 24 luglio ad Azzano Decimo, Pordenone, è cascato un chicco di grandine...(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica - News archiviata in #TeleradioNews ...