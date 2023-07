Grande Fratello | c’è la data e Signorini dice la sua sui concorrenti non VIP presenti | ecco come sono…

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La nuova edizione delsta per tornare su Canale 5 con tante novità e cambiamenti. Il cast sarà “ibrido”, composto da dieci personaggi famosi e dieci sconosciuti. La nuova e unica opinionista sarà Cesara Buonamici, proveniente dal TG 5. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di fare un “repulisti” e Giulia Salemi non farà più parte del programma. La conduzione del Gf Vip Party su Mediaset Infinity è ancora in dubbio, mentre Alfonsoha confermato ladi debutto, prevista per il 11 settembre Le attese sono alte per la nuova edizione del, che farà il suo ritorno su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre. Il reality show promette tantissime novità e cambiamenti per stupire e coinvolgere il pubblico. Una delle principali novità riguarda il ...