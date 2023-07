Grande Fratello | arriva la versione napoletana? L’annuncio di una nota tiktoker

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Mentre si attende l’arrivo delsul piccolo schermo di Canale 5, unaha diffuso un annuncio che ha dell’incredibile. E’ risaputo che i video Tiktok siano popolarissimi tra i giovani, specie quelli che vengono realizzati da alcuni personaggi campani. Vere e proprie star del web che collezionano followers e ricavi da capogiro, le quali adesso potrebbero dare vita ad una” del reality. Ma sarà davvero così? A quanto pare ci sarebbero alcune imprecisioni.la? Chi è pratico di TikTok conoscerà sicuramente Rita De Crescenzo, la quale ha fatto un annuncio davvero inaspettato in queste ore. La...

Sono Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, coppia nata nella casa delVip diventata stabile in quel di Milano, dove hanno anche comprato casa insieme. All'ennesimo pancino sospetto - ...Una cantante famosa alLo spoiler del conduttore televisivo e radiofonico Kevin Dellino in diretta su Radio ...La settima edizione delVip ha segnato un punto di svolta nella linea editoriale di Pier Silvio Berlusconi. Da quel momento, l'AD ha deciso di porre un freno al trash dilagante nelle ...

Vi ricordate della vincitrice del Grande Fratello 1 Ecco che fine ha fatto MovieTele.it

Una cantante famosa al Grande Fratello Lo spoiler del conduttore televisivo e radiofonico Kevin Dellino in diretta su Radio Cusano.Al via il Grande Fratello 8 stanno iniziando ad uscire i primi nomi di concorrenti, non solo dei vip ma anche dei nip: ecco chi sarebb il primo ...