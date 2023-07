Gran Galà della solidarietà al Circolo ILVA di Bagnoli

Leggi su ilblogdigio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento solidale delcon il. La cena spettacolo vedrà come protagonisti il cabaret di Massimo Cimmino, i MELOPOETRY con un concerto dal titolo “Napoli… tra musipoesia” e il gruppo musicale Blu Vinile che presenterà il nuovo spettacolo “Leali e non solo…” In questa occasione Massimo Ronza presenterà Il Blog di Giò.