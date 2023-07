(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nel contenzioso in commento una ricorrente lamentava di aver riscontrato, già al momento della pubblicazione delle primedefinitive, un'erronea attribuzione del punteggio nella graduatoria GPS prima fascia, essendole stati attribuiti diversi punti in meno con conseguente collocazione, ha in particolare, evidenziato di aver compilato la domanda, rispettando laprevista del sistema automatizzato e che, ciononostante, in fase di inoltro della domanda aveva compiuto un meronell'inserimento dei titoli. A causa del punteggio inferiore riconosciuto non stipulava contratti di supplenza. Vediamo cose ha deciso il tribunale. L'articolo .

Graduatorie GPS, ho seguito la procedura ma ho commesso un errore materiale. Così ho perso supplenze, cosa posso fare Ecco cosa hanno detto i giudici Orizzonte Scuola

