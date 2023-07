GPS docenti | ecco le graduatorie per il 2023 24 IN AGGIORNAMENTO

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Le GPSprovinciali e di istituto vengono pubblicate dagli Uffici Scolastici in questi giorni, in tempo per la presentazione della domanda per incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo e per le supplenze anno scolastico anno scolastico/24. L'articolo .

... in modo da consentire rettifiche di errori materiali da parte deio del Ministero (come ...valutazione del titolo di studio posseduto e alla attribuzione del relativo punteggio nellee ciò ...... sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delledi sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi.di ruolo Nel caso in cui un docente di ruolo volesse presentare la domanda, ...Continuano gli speciali di Orizzonte Scuola per aiutare i lettori nella compilazione della domanda delle 150 preferenze per le supplenze da GaE o. Nuovo appuntamento in diretta su Facebook e YouTube con Question Time, la rubrica di consulenza curata dalla nostra redazione. Per rispondere alle domande dei lettori in tempo reale ci sarà ...

Supplenze GaE GPS e assunzioni straordinarie 2023, partecipano anche docenti di ruolo non tenuti allo svolgimento dell’anno di prova. Si applica ancora art. 36 Orizzonte Scuola

Graduatorie Provinciali per le Supplenze, avvisi USP con i nuovi elenchi validi per il 2023/24 (aggiornamento del 26 luglio).Rinnovo Contratto Scuola: cosa cambia per docenti, ATA e DSGA 14 Luglio 2023 Nel 2023 ... e venerdì 11 agosto 2023 (ore 9.00): domande di nomina per le assunzioni da GPS di prima fascia, relativamente ...