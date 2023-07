Governo | Scotto | ' passo indietro Santanchè doveroso per rispetto Costituzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Prendiamo atto che la destra è come sempre è garantista con i garantiti con i potenti e giustizialista con i giustiziati dalla vita, con i poveri, gli immigrati, con i ragazzi che magari organizzano un falò e si beccano una pena dai tre a i cinque anni per il reato di rave party”. Lo ha detto, nel corso del Filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem, Arturo, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro. “Garantista con una ministra che avrebbe usato i soldi della cassa Covid, pagata da tutti i contribuenti italiani, continuando a far lavorare i propri dipendenti, a loro insaputa. Fatti su cui la ministra avrebbe dovuto dare risposte, e su cui per l'ennesima volta ha invece scelto di tacere. Un ministro che mente al Parlamento dicendo di non sapere di essere indagato, che nega le evidenze oggetto di ...