Governo | Rando Pd | ‘Santanchè non ha credibilità per guidare Paese’

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Dalla ministra Santanchè ci saremmo aspettati parole chiarificatrici, dai toni distensivi. E invece ciò a cui abbiamo assistito è stato un vergognoso attacco alla stampa libera, a una serie di affermazioni e argomentazioni che sono state prontamente smentite! Abbiamo ascoltato tante, troppe omissioni rispetto a questioni estremamente delicate per la quali un ministro della Repubblica è chiamato ad avere la massima trasparenza. L’etica della responsabilità. La nostra mancanza di fiducia nasce dalle tante zone d’ombra che la ministra non ha chiarito. Dalle contraddizioni che stanno emergendo rispetto alle parole che la ministra ha pronunciato in quest’aula e che oggi, di fatto, potremmo chiamare con il loro nome: bugie!”. Così la senatrice del Partito democratico Vincenza, intervenendo in aula a Palazzo Madama sulla mozione di sfiducia ...

Anche la senatrice del Partito Democratico, Enza, ha accusato Salvini di ignoranza e ... in cui ha condiviso i piani delin tema di infrastrutture, per lanciare una stoccata a don Luigi ......tesi a indebolire tanti strumenti indispensabili per le indagini contro le mafie" (Vincenza, ... è la cartina di tornasole per la sorte della linea garantista con cui è entrato nel, prima ...L'articolato, sottoscritto anche dai senatori Cecilia D'Elia, Andrea Crisanti, Vincenzae ... come pure il, intende portare in Parlamento e approvare entro la fine dell'anno. Secondo la ...

Governo: Rando (Pd), 'Santanchè non ha credibilità per guidare ... Il Dubbio

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Dalla ministra Santanchè ci saremmo aspettati parole chiarificatrici, dai toni distensivi. E invece ciò a cui abbiamo assistito è stato un vergognoso attacco alla stampa l ...Parla la senatrice del Pd, Enza Rando: "Altro che abolire l'abuso d'ufficio, servirebbe una legge contro il conflitto d'interessi".