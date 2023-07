Governo | Foti | ' Meloni sempre preparata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Oggi, alla Camera, la presentazione del libro 'La Regina delle Rete - le origini del successo digitale di Giorgia', scritto da Domenico Giordano. Un volume molto interessante, che racconta le gesta del nostro leader. Giorgiaera Giorgiaancor prima dell'enorme successo riscontrato anche sui social. È una donnache hovisto, in qualsiasi ruolo, studiare e ricercare soluzioni. Adesso che è presidente del Consiglio ha dato la sua più grande risposta. Mentre tutti i suoi avversari scommettevano infatti sul fallimento della sua politica internazionale, lei ne ha fatto un punto di forza. Sono passati otto mesi dal suo insediamento e non c'è un leader che non le abbia voluto stringere la mano". Lo scrive sui social il capogruppo di Fratelli ...