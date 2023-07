Governo | Calenda a Patuanelli | ' vergognoso è regalo M5S a Meloni e Santanchè' **

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "è ilche avete fatto a. Che oggi esce rafforzata dalla vostra sconfitta prevista e prevedibile. Il tutto per poter agitare una bandierina, bucata. Complimenti". Così Carlorisponde via twitter a Stefano

'Santanchè - dice ancora- si deve dimettere, è una questione di etica pubblica, ma fare ... Iv ritiene debba e possa restare al, noi no'.Ilribadirà la fiducia e Meloni potrà dire che il Parlamento sovrano l'ha confermata. Proprio una stupidaggine", aveva detto. Raggiante, ma laconico, il commento della ministra dopo ...Così Carlosu twitter.

**Governo: Calenda, 'complimenti a M5S, regalato 'bellissima ... Il Dubbio

Oggi in aula al Senato la discussione e il voto sulla mozione di sfiducia nei confronti della ministra Daniela Santanchè. La maggioranza dovrebbe votare compatta contro l'iniziativa ...Santanchè, no alla sfiducia con 111 no. L’ aula del Senato respinge la mozione di sfiducia individuale al ministro del Turismo Daniela Santanchè presentata dal Movimento 5 stelle.