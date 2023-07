Gli ottant’anni di Mick Jagger | la vita spericolata del re dei Rolling Stones tra droga e donne

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 26 luglio 2023)compie 80 anni e chissà se la scienza un giorno saprà dirci come abbia fatto a raggiungere il traguardo odierno violando tutte le regole possibili, vivendo all’impazzata, esagerando come modus operandi in unadi eccessi, di, alcol, nel tempo della rivoluzione musicale, gli anni sessanta, che videro Londra come capitale del mondo. Otto figli, centinaia milioni di dischi venduti, un patrimonio stimato in 5 miliardi di sterline, due arresti, unainiziata in un piccolo villaggio britannico a Dattford, la creazione del mito dei, l’anti Beatles. Tutto racchiuso in 80 giri di lune. L’incontro con Richards e la nascita deiCi sono incontri che segnano il ...