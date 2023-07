Gli indici colano a picco | ma Lagarde sta per uccidere la Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il manifatturiero dei grandi Paesi della Ue viaggia con il freno a mano tirato. E nel caso della Germania ha addirittura ingranato la retromarcia. Gli aggiornamenti degliPmi sulla produzione industriale arrivati ieri sono tutti negativi. Eppure in settimana quasi sicuramente la Banca centrale europea alzerà nuovamente il tasso di riferimento. «Lo slancio disinflazionistico nell'area dell'euro si è ampliato. Ciò si rifletterà nelle future decisioni su salari-prezzi, contribuendo a una futura diminuzione dell'inflazione core che, erroneamente, è stata presa come obiettivo sostitutivo della politica monetaria». Così Vitor Constancio, ex vicepresidente della Bce, interviene su Twitter in vista del meeting della Bce di giovedì che dovrebbe vedere Christinealzare di un altro 0,25% i tassi portandoli così al 4,25%. Che i prezzi siano in ...